Зоря почала підготовку до сезону

У четвер, 25 червня, Зоря вийшла з відпустки та розпочала підготовку до нового сезону.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

Футболісти вже пройшли медогляд і відправилися на передсезонний тренувальний збір до словенського містечка Чатеж. Очікується, що до кінцевої точки Зоря прибуде надвечір 26 червня, після чого приступить до тренувань.

Свій перший контрольний матч команда Віктора Скрипника проведе проти віцечемпіона північної Македонії, Шкендії. Базовий день гри – 30 червня.

Загалом на зборах Зоря планує провести 6-7 контрольних матчів, імена суперників наразі не відомі.

Нагадаємо, сезон-2025/26 Зоря завершила на восьмому місці в турнірній таблиці УПЛ. Раніше луганський клуб підписав голкіпера Металіста Владислава Рибака.