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З Луганськом у серці: Зоря презентувала домашню форму на сезон-2024/2025

Андрій Яросименко — 3 серпня, 15:06
З Луганськом у серці: Зоря презентувала домашню форму на сезон-2024/2025

Луганська Зоря презентувала комплект домашньої форми на сезон-2024/2025.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Форма виконана у традиційних для команди чорно-білих кольорах із цікавим геометричним орнаментом.

Нагадаємо, раніше Зоря приєдналась до єдиного телепулу Української Прем'єр-ліги. 4 серпня клуб зіграє у першому турі УПЛ матч проти Інгульця. Також стало відомо, що півзахисники Миная Тимур Кораблін та Владислав Вакула невдовзі стануть гравцями Зорі.

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