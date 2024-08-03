З Луганськом у серці: Зоря презентувала домашню форму на сезон-2024/2025

Луганська Зоря презентувала комплект домашньої форми на сезон-2024/2025.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Форма виконана у традиційних для команди чорно-білих кольорах із цікавим геометричним орнаментом.

Нагадаємо, раніше Зоря приєдналась до єдиного телепулу Української Прем'єр-ліги. 4 серпня клуб зіграє у першому турі УПЛ матч проти Інгульця. Також стало відомо, що півзахисники Миная Тимур Кораблін та Владислав Вакула невдовзі стануть гравцями Зорі.