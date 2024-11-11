"Сидить" ідеально! Шведи потемніли, українці – засяяли, французів не впізнати. Нові форми біатлонних збірних

Є в спортсменів така традиція – раз на кілька років, а то й на рік, оновлювати змагальну форму. Зазвичай це різні спонсорські ініціативи та зобов’язання федерацій. А ще це можливість покращити певні технологічні нюанси – екіпірувальний прогрес у постійному русі. А якість костюму часто може допомогти виграти отих кілька десятих секунди, які потім виливаються у медалі, а відтак у призові й нові контракти.

Для уболівальників нова форма спортсменів – це, зазвичай, головний біль. Щоправда, він минає до другого етапу Кубку світу – глядацьке око звикає і розгледіти атлетів стає простіше.

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Хто в якій спортивній формі – покажуть змагання, які стартують вже наприкінці цього місяця. А ми ж оглянемо форму одягу.

Франція – позолочені птахи

Трикольорові французи, вразили чи не найбільше. Минулої зими вони були темно-синіми. Але віддали перевагу синьому та червоному, а ще й домішкам білого та "золотого". На різних ділянках тіла проглядаються гори. Впізнаваними французів зробить яскравий синій колір, кажуть розробники. І додають, що використали технологію Moving Wing (рухливе крило) для забезпечення максимальної свободи рухів. Немає жодних сумнівів, що французи "летітимуть на крилах" традиційно швидко. А результати будуть такими ж яскравими, як і їхня форма.

Італія – блиск – це моди писк

"Скуадра Адзурра" залишається у синьому. На другий рік контракту з виробником Armani вирішили кардинально змінити колір з темно-синього на світло-блакитний і білий.

Мучити очі фанатам Доротеї Вірер чи Лізи Вітоцці, скоріш за все, не доведеться. Саме Доро дефілювала в новому комплекті, нагадуючи всім про своє повернення у великий біатлон.

Швеція – час революції не назрів

Лідер збірної Швеції Себастьян Самуельсон

Жовто-сині шведи змінили форму без особливого розмаху. "Минулося без революції", – написали в одному з тамтешніх видань, обговорюючи зміни в екіпіруванні. Якщо ви вболіваєте за сестер Еберг – ваші очі віднайдуть їх без зайвих напружень, якщо ці сильні дівчата навіть не будуть серед лідерів.

Уболівальники в коментарях пишуть, що ця форма має допомогти перемагати норвежців.

Україна – ми всі прагнемо світлого

А от синьо-жовті додали яскравості! Збірна України жовта на верхній і нижній частині ніг та синя на решті тіла. На грудях – державний герб. Хай буде так – темних кольорів у нашому житті нині й так занадто багато.

Дмитро Підручний

Наші представили форму на висоті понад 3000 метрів в Альпах під час тренувальних зборів. Спонсор змінився – тепер це австрійський бренд.

Збірна України з біатлону ФБУ

У коментарі під публікацією на одному з міжнародних біатлонних пабліків прийшов бразилець. Написав, що форма дуже бразильська! Де Бразилія, а де біатлон!? Але будемо мати на одного вболівальника українського біатлону у світі більше.

Норвегія – не одяг красить людину, а результати

Збірна Норвегії з біатлону

Фанати братів Бьо, звикайте. Нові кольори і в зіркових норвежців. У них той самий виробних, що і у французів. Хоча якщо порівнювати усі попередні редизайни, то цей далеко не найбільший. Зникли різнокольорові вставки з ніг. Додалась хвилеподібна смужка через усе тіло. У норвежців ніколи не було дуже яскравої форми. Вони традиційно виблискують за рахунок іншого.

Австрія – блондинки у веселих кольорах

Збірна Австрії з біатлону

Зірки австрійської збірної з нагоди оновлення форми організували шоу-презентацію разом із колегами з інших зимових видів спорту. Дефілювали, а потім проводили різні промоційні активності для уболівальників, зокрема й дітей. Попередня уніформа була більш червоною, а на нинішній більше "веселих" візерунків зверху та внизу костюма. До речі, виробник той самий, що і в української команди.