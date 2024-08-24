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Карпати до Дня Незалежності представили третю форму у кольорах прапору УПА

Руслан Травкін — 24 серпня, 12:46
Карпати до Дня Незалежності представили третю форму у кольорах прапору УПА
Амбросій Чачуа
Карпати

Новачок Української Прем'єр-ліги львівські Карпати до Дня Незалежності України представили третій комплект форми у кольорах прапору УПА.

"Третій комплект "левів" на сезон-2024/25. Кольори, що мають велике значення для історії нашої держави, вболівальників клубу та всіх українців", — вказано на офіційних акаунтах клубу у соцмережах.

Варто сказати, що такі кольори львівський клуб використовуватиме не вперше. У сезоні-1996/97 Карпати використовували червоно-чорний комплект форми. Також резервна форма "левів" у таких кольорах була з 2010 по 2012 рік.

Нагадаємо, 21 серпня, Карпати розгромили одеський Чорноморець у матчі третього етапу Кубку України сезону-2024/25.

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Карпати

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