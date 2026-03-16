Збірна США презентувала форму на домашній ЧС-2026

Сергій Шаховець — 16 березня 2026, 17:36
Збірна США презентувала форму на домашній ЧС-2026
Збірна США з футболу показала нову форму, в якій виступатиме на домашньому чемпіонаті світу 2026 року.

Зразки екіпірування були опубліковані на сторінці FOX Soccer у мережі "Х".

Формально домашній або основний комплект виконаний у вигляді американського прапора, що майорить на вітру.

Виїзний варіант форми виконаний у темно-синьому кольорі із зірками з американського прапора, які символізують штати.

Для порівняння також були опубліковані усі варіанти екіпірування збірної США на світових турнірах починаючи з 1994 року.

Нагадаємо, що фінальний турнір 23-го чемпіонату світу з футболу вперше прийматимуть три країни: США, Мексика та Канада. Змагання триватимуть з 11 червня по 19 липня.

Збірна США на груповій стадії зіграє проти Парагваю, Австралії та переможця європейського плей-оф шляху С (Словаччина, Косово, Туреччина або Румунія).

Раніше генеральний секретар Азійської конфедерації футболу Джон Віндзор повідомив, чи братиме Іран участь у ЧС-2026.

