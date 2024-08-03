Вакула перейде в 10-й клуб у кар’єрі

Півзахисники Миная Тимур Кораблін та Владислав Вакула невдовзі стануть гравцями Зорі.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, клуби вже досягли принципової домовленості щодо трансферу обох гравців. Окрім того, Зорі вдалося задовольнити фінансові запити Корабліна та Вакули, хоча ще вчора головний тренер Зорі Юрій Коваль казав, що їхні запити "дещо не відповідають рівню футболістів".

Зазначимо, що для Вакули Зоря стане 10-м клубом у професійній кар’єрі. Раніше він виступав за СК "Металіст", Сталь, Маріуполь, Шахтар, Десну, Ворсклу, Полісся, Чорноморець та Минай.

Кораблін — вихованець запорізького футболу. До Миная Тимур грав за Металург та Кривбас.