Збірна України отримає ексклюзивну форму від adidas лише восени 2025 року.

Про це розповів генеральний директор УАФ Маркетинг Артемійс Рябовс в інтерв'ю порталу Український футбол.

"Чи буде ексклюзивна форма від adidas в наступному циклі? До початку кваліфікації – точно ні. Збірна України отримає ексклюзивну форму від adidas восени 2025 року. Для того, щоб переодягнути всі національні команди, потрібно 20 тисяч одиниць одягу.

Так швидко вони не зможуть це зробити. У партнерів adidas є можливість лімітованим командам надати опцію створити унікальний дизайн. Щоб була своя айдентика, відсилання до різних символів, історії та ексклюзивна стилістика. Від нас не завжди все залежить. Є бажання УАФ, але є глобальні дедлайни adidas. Ми не можемо диктувати лише свої умови і десь треба йти на компроміси".

9 жовтня були представлені нові домашні та виїзні комплекти форми збірних України на сезон-2024/2025. Компанія аdidas стала ексклюзивним постачальником форми для всіх збірних УАФ, включаючи чоловічі, жіночі та молодіжні команди.