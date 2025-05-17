Полісся з голом Батісти здолало Зорю: огляд матчу УПЛ

Житомирське Полісся обіграло луганську Зорю у межах 29 туру Української Прем'єр-ліги з футболу.

Огляд матчу

У середині першої половини гри Богдан Михайліченко вивів Батісту на воротаря Зорі, уругваєць спокійно обіграв голкіпера та відправив м'яч у пусті ворота.

Полісся скористалось осічкою Карпат та піднялось на четверту сходинку турнірної таблиці, що дає право участі у Лізі конференцій.

Чемпіонат України – УПЛ

29 тур, 17 травня

Зоря – Полісся 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 33 Батіста

Зоря: 1. Сапутін, 55. Джордан, 21. Башич, 10. Жуніньо, 47. Вантух (32. Тронтель, 74), 6. Попара, 15. Дришлюк (29. Білоцерковець, 66), 5. Яцик, 22. Мічін (97. Кораблін, 88), 9. Слесар (17. Горбач, 74), 28. Будківський (К).

Полісся: 23. Волинець, 15. Михайліченко, 31. Майсурадзе (2. Хадрой, 73), 44. Чоботенко, 5. Сарапій, 8. Бабенко (К), 18. Андрієвський, 55. Крушинський, 11. Гуцуляк, 38. Караман (10. Йосефі, 59), 9. Батіста (27. Брістріч, 73).

Попередження: Тронтель 90 – Майсурадзе 61, Хадрой 73, Чоботенко 89, Брістріч 90+3.

Нагадаємо, напередодні Кривбас здолав Оболонь, а Карпати поступились Колосу.