Полісся – фаворит. Що потрібно претендентам на 4 місце для потрапляння в Лігу конференцій

У суботу, 17 травня, свої матчі передостаннього, 29 туру УПЛ провели три претенденти на Лігу конференцій (4 місце) – Полісся, Карпати та Кривбас.

Карпати перед початком 29 туру були фаворитом у боротьбі за 4 місце, проте програли Колосу 1:2 і значно ускладнили для себе завдання потрапити в єврокубки. Тепер найвищі шанси на 4 місце у Полісся, яке випереджає Карпати та Кривбас на одне очко.

Головні сподівання Карпат пов’язані з тим, що у 30 турі Полісся та Кривбас грають між собою, у той час як команда Владислава Лупашка прийме Зорю.

Полісся посяде 4 місце, якщо:

обіграє Кривбас

зіграє з Кривбасом внічию за умови, якщо Карпати втратять очки у матчі з Зорею

Карпати посядуть 4 місце, якщо:

обіграють Зорю, а матч Полісся – Кривбас завершиться внічию або перемогою гостей

Кривбас посяде 4 місце, якщо:

обіграє Полісся, а Карпати втратять очки у матчі з Зорею

Зазначимо, що за умови рівності очок Карпати обійдуть Кривбас завдяки перевазі за особистими матчами (3:0, 0:2).

За умови рівності очок між Карпатами та Поліссям перевага буде на боці житомирян (3:1, 1:1), проте з точки зору розподілу місць у єврокубках це не має жодного значення: такий варіант можливий лише у разі поразки Полісся від Кривбаса та нічиєї Карпат в останньому турі, а за такого розвитку подій 4 місце дістанеться команді Юрія Вернидуба.

Поєдинки 30 туру відбудуться в неділю, 24 травня.