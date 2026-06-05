Півзахисник ПСЖ може перейти до мадридського Атлетико: гравець незадоволений своїм ігровим часом – ЗМІ

Південнокорейський півзахисник французького Парі Сен-Жермен Лі Канін з наступного сезону може продовжити свої виступи у мадридському Атлетико.

Про це повідомляє Marca.

У січні минулого року "матрацники" вже намагалися підписати 25-річного атакувального хавбека, проте всі спроби виявилися марними. Наразі ж ситуація змінилась.

Лі Канін незадоволений своїм ігровим часом у сезоні-25/26 та проінформував керівництво клубу про бажання розглянути пропозиції щодо трансферу.

Зазначається, що головний тренер парижан Луїс Енріке хоч й виступав проти його відходу з команди на початку кампанії, проте не бажає утримувати гравців, які розчаровані своїм розвитком у команді.

Обговорюється, що сума трансферу південнокорейського півзахисника до Атлетико може становити близько 25 мільйонів євро, проте президент ПСЖ хоче отримати більшу суму. На хід переговорів можуть вплинути гарні стосунки між ним та Лі Каніном.

У сезоні-25/26 Лі Канін провів у футболці ПСЖ 39 матчів, у яких відзначився 4 голами та 5 асистами. У переможній для паризького клубу Лізі чемпіонів південнокореєць зіграв у 10 поєдинках, проте виходив переважно на заміну, відігравши сумарно 263 хвилини.

Нагадаємо, що туринський Ювентус і ПСЖ під час літнього трансферного вікна можуть здійснити обмін форвардами.