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Зоря підписала довгостроковий контракт із боснійським хавбеком

Олексій Мурзак — 8 січня 2025, 15:44
Зоря підписала довгостроковий контракт із боснійським хавбеком
Деян Попара
Sport i mladi

Луганська Зоря підписала боснійського опорного півзахисника Слога Деяна Попару.

Про трансфер повідомила клубна пресслужба.

21-річний футболіст підписав з українським клубом довгостроковий контракт.

За боснійський клуб Слог Деян провів 50 ігор. Відзначився двома голами та однією гольовою передачею. Переважну більшість матчів був задіяний на полі в якості опорного півзахисника.

Попара розпочав свою кар’єру в клубі Звезда 09. За цю команду він провів 83 гри, забивши 6 голів та віддав 2 результативні передачі. 36 матчів зіграв за Борац, забивши 3 голи.

Також Деян викликався в збірні Боснії та Герцеговини U-16, U-17, U-18, U-19 та U-21, за які загалом провів 30 поєдинків.

Раніше головний тренер Зорі Младен Бартулович прокоментував кадрову ситуацію у клубі. Він заявив, що задоволений лише однією позицією у складі – воротарською.

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