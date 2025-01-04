Бартулович: Нарікань немає лише до воротарської позиції

Головний тренер Зорі Младен Бартулович прокоментував кадрову ситуацію у клубі. Він заявив, що задоволений лише однією позицією у складі – воротарською.

Слова наставника передає UA-Футбол.

"Мабуть, воротарська позиція не викликає нарікань. У нас є три хороших голкіпери, які добре конкурують між собою. А от що стосується інших ланок, то до кожної з них є нарікання. Атакувальні гравці не забивають, півзахисники можуть недопрацювати в обороні. Словом, у кожній ігровій лінії нам потрібно додавати, і я у цьому переконаний. Головне, що є підґрунтя для прогресу всіх футболістів Зорі", – сказав Бартулович.

Також тренер розповів, які позиції потребують першочергового підсилення.

"Це центральна зона оборони і півзахист. Плюс потрібен також гравець лінії атаки, який може зіграти як у центрі, так і на фланзі".

Нагадаємо, раніше Зоря оприлюднила список суперників на своєму майбутньому зимовому зборі, який пройде в Туреччині.