В психологічному плані було складно: Бартулович – про перемогу над Лівим Берегом

Головний тренер луганської Зорі Младен Бартуловіч прокоментував перемогу своєї команди над Лівим Берегом в межах 25 туру Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що гру потрібно було завершувати спокійніше і впевненіше.

Його слова наводить пресслужба луганської команди.

"Важлива перемога, враховуючи дві останні поразки. В психологічному плані було складно. Показали гарну гру. Треба було закінчувати матч спокійніше та впевненіше. Багато ігор в нас буде за короткий період. Перша з них – недограний матч проти Інгульця. Завтра зранку вже почнемо готуватися до цього поєдинку. Нас чекає весь другий тайм. Поки що ми програємо 1:0. Треба відіграватися. Потім в нас ЛНЗ, Шахтар, Полісся, Карпати. Складний графік. Але в нас такий чемпіонат зараз, що кожен може обіграти кожного", – зазначив тренер.

Зоря перервала 2-матчеву серію поразок і набрала 35 залікових балів, що практично ніяк не вплинуло на турнірне становище – команда точно не вилетить, але навряд чи кудись вийде.

Лівий Берег залишився у зоні плейоф за виживання, маючи 1-очкове відставання від рятівної 12 позиції.

Нагадаємо, у стартовому матчі 26 туру Олександрія обіграла Інгулець та скоротила відставання до трьох очок від лідера чемпіонату Динамо, яке в 26-му турі зіграє з іншим претендентом на титул Шахтарем. Цей поєдинок відбудеться 27 квітня.