Зоря переглядає французького вінгера

Володимир Максименко — 9 жовтня 2025, 13:55
ФК Зоря Луганськ

Луганська Зоря не втрачає часу під час перерви на міжнародні матчі та взяла на перегляд французького легіонера.

Про це стало відомо з фотографій (14-те фото) пресслужби "чорно-білих".

Склад команди може поповнити 24-річний французький вінгер Марк Томас. Раніше футболіст грав за молодіжну команду Меца та Нім. 

Останнім клубом француза був бельгійський Віртон з третьої бельгійської ліги. Загалом на рахунку Томаса 52 матчі на професійному рівні, в яких він забив п'ять м'ячів та віддав дві результативні передачі.

Раніше визначився спаринг-партнер Зорі на жовтневу міжнародну паузу.

