7 гравців не допоможуть Зорі в матчі з Динамо: відома причина
ФК Зоря
Сім гравців, який виступають за Зорю на правах оренди з Динамо, не візьмуть участь у матчі 6 туру чемпіонату України проти Динамо, який відбудеться в суботу, 14 вересня.
Про це повідомив журналіст Дмитро Вєнков у своєму Telegram-каналі.
За його інформацією, луганській команді Вікентій Волошин, Ігор Горбач, Олексій Гусєв, Беніто, Артем Слесар, Владислав Супряга та Олександр Яцик. Причина — умова орендних угод, за якою цим гравцям заборонено грати проти Динамо.
Зазначимо, що Едуардо Герреро, якого Динамо нещодавно придбало у Зорі, також не зіграє в завтрашньому поєдинку. Відповідна умова була одним із пунтків трансферу.