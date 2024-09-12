Герреро не зіграє за Динамо проти Зорі — джерело
Едуардо Герреро
Динамо
Новачок київського Динамо Едуардо Герреро не зіграє за "біло-синіх" проти Зорі у шостому турі Української Прем'єр-ліги.
Про це пише TaToTaке.
Джерело інформує, що це було одним із пунктів трансферу футболіста з луганського клубу до стану "біло-синіх". Також гравець не зможе зіграти проти Зорі і в матчі другого кола.
Нагадаємо, Герреро приєднався до киян на початку вересня. Сторони домовилися про контракт до 2029 року. В сезоні-2023/24 Едуардо провів за Зорю 33 матчі, у яких забив 13 голів та віддав 4 асисти.