Зоря та Металіст 1925 оголосили стартові склади на матч УПЛ

Головні тренери Зорі та Металіста 1925 визначилися зі стартовими складами на матч 27 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського розпочнеться о 18:00.

Склади команд

Зоря: Сапутін, Пердута, Яніч, Ескінья, Вантух, Кушніренко, Башич, Попара, Мічін, Слесар, Будківський (к)

Запасні: Турбаєвський, Косівський, Малиш, Жуніор Рейс, Дришлюк, Саллієу, Єлавіч, Горбач, Верлей, Задорожний

Металіст 1925: Варакута, Салюк, Павлюк, Шабанов, Крупський, Калюжний (к), Калітвінцев, Когут, Аревало, Кастільо, Ітодо

Запасні: Проценко, Мартинюк, Дубко, Арі Моура, Чурко, Гаджиєв, Антюх, Рашиця, Литвиненко, Забергджа, Баптістелла, Мба

Матч можна переглянути на каналі УПЛ ТБ, який, зокрема, доступний на OTT-платформі MEGOGO.

Ліцензований букмекер betking вважає фаворитом протистояння команду Младена Бартуловича. Перемогу "жовто-синіх" оцінюють коефіцієнтом 2,33, тоді як на звитягу луганців дають 3,66. Нічия – 2,90.

У першому колі впевнену перемогу здобули підопічні Віктора Скрипника, які забили суперникам три голи та пропустили один.

Металіст 1925 у турнірній таблиці займає 6-те місце, маючи 45 очок. Зоря йде восьмою, з відставанням від харків'ян у 7 балів.

