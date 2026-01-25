Зоря – Локомотив Софія: онлайн-відеотрансляція товариського матчу

У неділю, 25 січня, відбудеться черговий товариський матч луганської Зоря на зимових зборах – суперником стане Локомотив Софія.

Стартовий свисток заплановано на 15:00 за київським часом, а в прямому етері гру транслюватиме Youtube-канал "чорно-білих" та сайт "Чемпіон".

Для підопічних Скрипника це буде четвертий спаринг у Туречині – раніше вони програли Радніку та Медзі, а також зіграли внічию з Сараєво.

Нагадаємо, нещодавно Зоря продовжила контракт з нападником Пилипом Будківським.