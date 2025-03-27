Зоря Луганськ – Колос: де дивитися матч 22 туру УПЛ

Луганська Зоря зустрінеться з Колосом з Ковалівки у матчі 22 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у неділю, 30 березня, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Напередодні гри Колос продовжує перебувати в зоні перехідних матчів УПЛ, програвши чотири поєдинки поспіль. Напередодні керівництво команди з Ковалівки повернуло на посаду головного тренера Руслана Костишина, однак той зазнав поразки в дебютній грі проти ЛНЗ.

Зоря програла лише один матч після відновлення чемпіонату та зіграла внічию з Динамо. Луганці піднялися на 6 сходинку турнірної таблиці та мають в активі 29 очок після 20 зіграних поєдинків.