Зіпсований дебют Костишина після повернення: огляд матчу ЛНЗ – Колос

У неділю, 16 березня, ЛНЗ переграв Колос у заключному матчі 21 туру Української Прем'єр-ліги.

Дебют Руслана Костишина на чолі ковалівців після повернення провалився.

Огляд матчу

Чемпіонат України з футболу – УПЛ-2024/25

21 тур, 16 березня

ЛНЗ – Колос 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Соареш, 37, 2:0 – Пасіч, 67

ЛНЗ: Кучеренко, Драмбаєв, Дайко, Муравський, Путря. Танковський (Нонікашвілі, 46), Тіль, Яшарі, Суареш (Макуана, 87), Момо (Бессала, 68), Пасіч

Колос: Пахолюк, Козік, Краснікі, Бондаренко, Цуріков, Демченко (Еліас, 73), Ррапай, Гагнідзе (Денісенко, 85), Алефіренко (Велетень, 46), Ковталюк (Сидоров, 73), Третяков

Попередження: Гагнідзе, Еліас

За підсумками матчу ЛНЗ піднявся на десяте місце у турнірній таблиці УПЛ, а Колос залишився у зоні перехідних матчів – 13 позиція. З турнірним становищем після 21 зіграного матчу можна ознайомитися у цій новині.