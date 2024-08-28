Клуб УПЛ готовий продати одного з лідерів команди

Луганська Зоря готова продати нападника Едуардо Герреро за визначену суму.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, до керівництва клубу наразі не надходило конкретних пропозицій щодо купівлі гравця, але луганці готові домовлятися про його трансфер лише в разі того, якщо покупець зможе заплатити за панамця не менше двох мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше "чорно-білі" продали одного з лідерів клубу, Арсенія Батагова. 22-річний оборонець підписав контракт на 4 роки з можливістю продовження ще на рік із турецьким Трабзонспором.

Напередоді стало відомо, що головний тренер команди Юрій Коваль був звільнений з посади наставника. Пізніше він сам прокоментував свій відхід від тренування клубу.