Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Клуб УПЛ готовий продати одного з лідерів команди

Андрій Яросименко — 28 серпня, 12:12
Клуб УПЛ готовий продати одного з лідерів команди
Едуардо Герреро
ФК Зоря

Луганська Зоря готова продати нападника Едуардо Герреро за визначену суму.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, до керівництва клубу наразі не надходило конкретних пропозицій щодо купівлі гравця, але луганці готові домовлятися про його трансфер лише в разі того, якщо покупець зможе заплатити за панамця не менше двох мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше "чорно-білі" продали одного з лідерів клубу, Арсенія Батагова. 22-річний оборонець підписав контракт на 4 роки з можливістю продовження ще на рік із турецьким Трабзонспором.

Напередоді стало відомо, що головний тренер команди Юрій Коваль був звільнений з посади наставника. Пізніше він сам прокоментував свій відхід від тренування клубу.

Зоря Трабзонспор Чемпіонат України, УПЛ Батагов Едуардо Герреро Зоря Луганськ

Зоря Луганськ

Про звільнення такої важливої постаті не може бути й мови: гендиректор Зорі прокоментував відставку Коваля
Клуб УПЛ залишився без наставника — джерело
Краснопір: Зоря — це серйозна команда, але Рух переміг заслужено
Пономарьов — про розгромну перемогу над Зорею: Хлопці виконали всі наші тренерські установки
Бартулович — про розгромну поразку від Руха: Немає жодних виправдань

Останні новини