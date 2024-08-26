Коваль — про своє звільнення: Я розумів, що моя посада — тимчасова

Екстренер Зорі Юрій Коваль прокоментував своє звільнення та заявив, що він розумів з самого початку, що його роль головного тренера — тимчасова.

Його слова передає "ТаТоТаке".

"Не варто драматизувати ситуацію. Ми з президентом клубу перебуваємо в постійному контакті й від самого початку розуміли, що моя роль головного тренера — тимчасова, пошуки наставника на довгу дистанцію не припинялися. Зоря не повинна опускатися нижче певної планки — зони боротьби за єврокубки. Якщо колективу не вистачає емоцій — його потрібно струсити. Як мінімум, у найближчому матчі це робитиме Младен Бартулович. Далі буде ухвалено адекватне рішення з приводу кандидатури нового наставника", — сказав Коваль.

Зазначимо, що виконувати обовʼязки головного тренера у Зорі певний час буде Младен Бартулович. За інформацією ЗМІ, Юрій залишиться у структурі клубу, але на іншій посаді.

Нагадаємо, наразі Зоря має шість очок в активі за чотири гри. Луганський клуб станом на 26 серпня посідає восьме місце у таблиці Української Прем'єр-ліги.