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Коваль — про своє звільнення: Я розумів, що моя посада — тимчасова

Володимир Кук — 26 серпня, 18:31
Коваль — про своє звільнення: Я розумів, що моя посада — тимчасова
Юрій Коваль
ФК Зоря

Екстренер Зорі Юрій Коваль прокоментував своє звільнення та заявив, що він розумів з самого початку, що його роль головного тренера — тимчасова.

Його слова передає "ТаТоТаке".

"Не варто драматизувати ситуацію. Ми з президентом клубу перебуваємо в постійному контакті й від самого початку розуміли, що моя роль головного тренера тимчасова, пошуки наставника на довгу дистанцію не припинялися. Зоря не повинна опускатися нижче певної планки зони боротьби за єврокубки. Якщо колективу не вистачає емоцій його потрібно струсити. Як мінімум, у найближчому матчі це робитиме Младен Бартулович. Далі буде ухвалено адекватне рішення з приводу кандидатури нового наставника", сказав Коваль.

Зазначимо, що виконувати обовʼязки головного тренера у Зорі певний час буде Младен Бартулович. За інформацією ЗМІ, Юрій залишиться у структурі клубу, але на іншій посаді.

Нагадаємо, наразі Зоря має шість очок в активі за чотири гри. Луганський клуб станом на 26 серпня посідає восьме місце у таблиці Української Прем'єр-ліги.

Зоря Юрій Коваль

Зоря

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