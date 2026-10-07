Родрігеш: Схоже, Скрипник хороший тренер

Новачок луганської Зорі Жерсон Родрігес поділився думкою щодо головного тренера команди, Віктора Скрипника.

Слова гравця наводить Ютуб-канал Дениса Бойка.

"Гадаю, у нас із тренером буде гарний сезон разом. Схоже, він хороший тренер. Здається, він знає, що робить. Він і сам раніше грав у футбол. Тож, думаю, він говорить не просто аби говорити. Бо деякі тренери говорять просто так.

Вони думають, що розуміються на футболі краще за нас, і вони ніколи не грали у нього, а він грав. Він знає, про що говорить. Я намагатимусь дослухатись до нього і також намагатимусь давати свої поради. Бо це важливо. У мене теж є досвід, і я ділитимусь з ним порадами, якщо він, звісно, захоче їх прийняти", – заявив вінгер.