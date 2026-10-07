Родрігеш: Схоже, Скрипник хороший тренер
Новачок луганської Зорі Жерсон Родрігес поділився думкою щодо головного тренера команди, Віктора Скрипника.
Слова гравця наводить Ютуб-канал Дениса Бойка.
"Гадаю, у нас із тренером буде гарний сезон разом. Схоже, він хороший тренер. Здається, він знає, що робить. Він і сам раніше грав у футбол. Тож, думаю, він говорить не просто аби говорити. Бо деякі тренери говорять просто так.
Вони думають, що розуміються на футболі краще за нас, і вони ніколи не грали у нього, а він грав. Він знає, про що говорить. Я намагатимусь дослухатись до нього і також намагатимусь давати свої поради. Бо це важливо. У мене теж є досвід, і я ділитимусь з ним порадами, якщо він, звісно, захоче їх прийняти", – заявив вінгер.
Нагадаємо, що 17 вересня 2026 року Зоря оголосила про підписання Родрігеса, але не уточнила деталей контракту. Його дебют припав на матч проти київського Динамо. За киян він виступав із 2019-го по 2025-й із перервами на регулярні оренди (53 поєдинки).