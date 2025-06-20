Зоря підсилила склад боснійським захисником

Луганська Зоря оголосила про підписання захисника з Боснії і Герцеговини Андрія Яньїча.

Про це луганці повідомили на офіційному сайті.

Клуб зазначив, що продовжує пошук гравців для підсилення складу. Зокрема, новачком Зорі став боснійський оборонець Андрія Яньїч.

Він розпочав свою кар’єру в клубі Звєзда, за який відіграв на позиції центрального захисника загалом 130 поєдинків, забив 15 голів та віддав 2 гольові передачі.

Два останні сезони Яньїч грав за боснійський Раднік. Його статистика – 52 гри, 6 голів та 1 передача.

Відзначимо, що 23-річний боснієць володіє хорошою антропометрією: ріст – 194 см, вага – 81 кг.

Нещодавно луганська Зоря оголосила про повернення Віктора Скрипника на посаду головного тренера команди.