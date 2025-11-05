Дубль і вилучення в одному матчі. Луїс Діас повторив досягнення Грізманна

Вінгер Баварії Луїс Діас повторив незвичне досягнення форварда Атлетіко Мадрид Антуана Грізманна в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Opta.

У вівторок, 4 лютого, Баварія в 4 турі Ліги чемпіонів на виїзді обіграла ПСЖ з рахунком 2:1. Діас у цьому матчі забив два голи та отримав червону картку.

28-річний колумбієць став другим гравцем у історії Ліги чемпіонів, який у одному матчі оформив дубль і був вилучений з поля. Раніше таке вдавалося лише Антуану Грізманну в жовтні 2021 року в матчі проти Ліверпуля.

При цьому, Діас став першим, хто встиг забити два голи та отримати вилучення ще у першому таймі. Свої голи він забив на 4 і 32 хвилинах, а червону карту за фол проти Ашрафа Хакімі отримав на 45+3-й хвилині.