Майже з нульового кута: зірка Баварії відзначився шаленим голом у матчі Бундесліги

Колумбійський вінгер Луїс Діас знову довів, що здатен творити магію з м'ячем. У поєдинку Баварії проти Уніона він забив справжній шедевр – м'яч із майже нульового кута, який вразив навіть аналітиків.

Після стрімкого проходу вздовж лицьової лінії Діас потужно пробив під гострим кутом, і м'яч, немов керований магнітом, влетів просто у ворота.

За даними аналітиків, ймовірність голу з цієї позиції становила всього 0,03 xG – тобто лише 3 шанси зі 100, але колумбієць зробив неможливе.

Luis Díaz really scored from this angle 🥵 pic.twitter.com/1X8f7lPsS0 — B/R Football (@brfootball) November 8, 2025

Цей м'яч став черговим підтвердженням його феноменальної форми: 11 голів і 5 асистів у 17 матчах за мюнхенців.

Нагадаємо, що влітку Баварія придбала Діаса у Ліверпуля за 75 мільйонів євро.

Зазначимо, що сама зустріч Баварії та Уніона завершилася бойовою нічиєю (2:2).

Раніше повідомлялося, що Луїс Діас повторив незвичне досягнення форварда Атлетіко Мадрид Антуана Грізманна в Лізі чемпіонів.