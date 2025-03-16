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Арсенал завдяки голу Меріно переграв Челсі, Тоттенгем програв Фулгему в 29 турі АПЛ

Олексій Мурзак — 16 березня 2025, 17:24
Арсенал завдяки голу Меріно переграв Челсі, Тоттенгем програв Фулгему в 29 турі АПЛ
x.com/Arsenal

У неділю, 16 березня, трьома матчами завершиться 29-й тур Англійської Прем'єр-ліги.

Так, у центральному поєдинку ігрового дня Арсенал переміг Челсі. Єдиний гол забив захисник "канонірів" Мікель Меріно, який переправив м'яч головою у сітку ворот "синіх" після подачі з кута поля.

В іншій зустрічі, яка також відбулося в Лондоні, місцевий Фулгем завдав поразки Тоттенгему. Команди довго не могли розмочити рахунок. Лише за 12 хвилин до завершення основного часу "дачників" вивів вперед Родріго Муніз. "Шпори" побігли рятувати бодай нічию, але на 88-й хвилині пропустили другий, цього разу від Сесеньйона, який встановив остаточний результат.

Закриватиме тур протистояння Лестера з Манчестер Юнайтед.

Чемпіонат Англії – АПЛ
29 тур, 16 березня

Арсенал – Челсі 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 20 Меріно

Фулгем – Тоттенгем 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 78 Муніз, 2:0 – 88 Сесеньйон

  • 21:00. Лестер – Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, вчора, 15 березня, відбулося 5 матчів 29 туру АПЛ. Зокрема, Манчестер Сіті зіграв унічию з Брайтоном, Борнмут Іллі Забарного програв Брентфорду Єгора Ярмолюка, а Евертон Віталія Миколенка врятувався від поразки Вест Гему.

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Чемпіонат Англії, АПЛ

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