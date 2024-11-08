Таємна кохана лідера Спортінга – хто вона? Знайомимося з дівчиною футболіста, який знищив Ман Сіті

Нападник Спортинга Віктор Дьокереш нещодавно став автором трьох голів у ворота Манчестер Сіті (4:1), які допомогли його команді здолати підопічних Пепа Гвардіоли.

Про шведського футболіста мало що відомо, але не про його кохану, яка активно набирає аудиторію завдяки стосункам із Віктором. Тепер давайте познайомимось із Іне Аг'їар, яка підкорила серце гравця.

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Історія кохання пари почалася в кінці 2023-го, а на початку 2024 року почали ходити чутки, що Дьокереш почав зустрічатися зі знаменитою португальською актрисою та моделлю Іне Аг'їар.

Брюнетка, на два місяці молодша за футболіста, знімалася у різних телешоу протягом років і має сестру-близнючку Джоану, яка також є зіркою екрану.

Віктор та Аг'їар тримали свої стосунки в таємниці, але їх бачили разом в аеропорту у квітні, коли футболіст, ймовірно, привіз її. Проте вона офіційно підтвердила їхні стосунки в листопаді, опублікувавши відео у своїй Instagram-історії для своїх 164 тисяч підписників, де її чоловік забиває пенальті у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку Дьокереша 16 голів та 1 результативна передача у 10 матчах чемпіонату Португалії.