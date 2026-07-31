Легенда португальського баскетболу та лісабонського Спортинга пішов із життя у 82 роки

У віці 82 років помер колишній баскетболіст лісабонського Спортинга Маріо Альбукерке.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Причини смерті не розголошуються.

Зауважимо, що Альбукерке вважається одним із найкращих португальських баскетболістів в історії. Він доєднався до команди "зелено-білих" у сезоні 1974/1975, після чого провів у клубі 7 сезонів.

За цей час португалець в складі команди двічі виграв національну першість (1975/1976, 1977/1978), тричі підняв над головою Кубок Португалії (1974/1975, 1975/1976, 1977/1978), а також двічі став тріумфатором у чемпіонаті Лісабона (1975/1976, 1976/1977).

Цікаво, що під час ігрової кар'єри він відпрацював два сезони (1975/1976, 1976/1977) гравцем-тренером основної команди Спортинга, за цей період клуб здобув чотири титули. Після завершення спортивного шляху Альбукерке отримав премію Стромпа за внесок у розвиток клубу.

Нагадаємо, що напередодні пішов у засвіти колишній капітан Мілана Франко Барезі.