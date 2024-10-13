Чемпіон світу 2014 року завершив кар’єру в 39 років

Колишній форвард збірної Німеччини Лукас Подольскі завершив кар’єру гравця у віці 39 років.

Про це повідомляє Daily Mail.

Свій прощальний матч він провів у Кельні – місті, в якому він розпочинав свою кар’єру в складі однойменного клубу. На грі були присутні 50 тисяч глядачів.

Окрім Кельна, Подольскі в своїй клубній кар’єрі виступав за Баварію, лондонський Арсенал, міланський Інтер, Галатасарай, японський Віссел Кобе, Антальяспор та польський Гурнік (Забже).

У період з 2004 по 2017 роки Подольскі провів 130 матчів у складі збірної Німеччини, у яких відзначився 49 забитими голами. У 2014 році з Бундестімом став чемпіоном світу.

Нагадаємо, кілька днів тому про завершення кар’єри оголосив Жоель Матіп.