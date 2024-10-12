Відомий захисник завершив кар’єру в 33 роки

Відомий камерунський центральний захисник Жоель Матіп завершив свою кар’єру гравця у віці 33 років.

Про це повідомляє пресслужба Ліверпуля, останнього клубу в кар’єрі футболіста.

Матіп покинув Ліверпуль влітку поточного року на правах вільного агента, після чого не зміг знайти собі новий клуб. В останні роки захисник страждав від великої кількості травм.

Кольори Ліверпуля Матіп захищав з 2016 року. Окрім "Червоних", футболіст також виступав за Шальке, вихованцем якого він і є.

У період з 2010 по 2015 роки Матіп провів 27 матчів за збірну Камеруну, і відзначився у них 1 забитим голом. Брав участь у чемпіонатах світу 2010 і 2014 років.

З Ліверпулем Матіп вигравав Лігу чемпіонів 2019 року і золоті медалі АПЛ сезону-2019/20.