Шахтар не відпустить Мендосу до збірної на гру проти Росії – ЗМІ
Глейкер Мендоса
ФК Шахтар Донецьк
Вінгер донецького Шахтаря Глейкер Мендоса не братиме участь у товариському матчі збірної Венесуели проти Росії.
Про це повідомили у Solovenex.
Клуб ухвалив рішення не відпускати свого футболіста на матч з росіянами, який заплановано на 17 листопада у Краснодарі.
Таким чином, під час міжнародної паузи Мендоса буде доступним лише на один товариський матч – проти Країни Басків 14 листопада.
Цього сезону Мендоса зіграв за Шахтар 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав одну результативну передачу.
Раніше президент турецького клубу заявив, що санкції проти російських клубів є несправедливими.