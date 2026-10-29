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Шахтар не відпустить Мендосу до збірної на гру проти Росії – ЗМІ

Володимир Максименко — 29 жовтня 2026, 11:44
Шахтар не відпустить Мендосу до збірної на гру проти Росії – ЗМІ
Глейкер Мендоса
ФК Шахтар Донецьк

Вінгер донецького Шахтаря Глейкер Мендоса не братиме участь у товариському матчі збірної Венесуели проти Росії.

Про це повідомили у Solovenex.

Клуб ухвалив рішення не відпускати свого футболіста на матч з росіянами, який заплановано на 17 листопада у Краснодарі.

Таким чином, під час міжнародної паузи Мендоса буде доступним лише на один товариський матч – проти Країни Басків 14 листопада.

Цього сезону Мендоса зіграв за Шахтар 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше президент турецького клубу заявив, що санкції проти російських клубів є несправедливими.

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Мендоса

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