Вінгер донецького Шахтаря Глейкер Мендоса не братиме участь у товариському матчі збірної Венесуели проти Росії.

Про це повідомили у Solovenex.

Клуб ухвалив рішення не відпускати свого футболіста на матч з росіянами, який заплановано на 17 листопада у Краснодарі.

#Shakhtar: "¡A Rusia 𝐍𝐎!" • 🚫🇷🇺 El club ucraniano ha asumido la postura de NO liberar a Gleiker Mendoza para el compromiso de Venezuela ante Rusia, a jugarse el próximo 17/11 en Krasnodar. Solo estaría disponible para enfrentar al País Vasco el 14/11. Baja sensible. #EXCL https://t.co/wiUDJeOTAy — SOLOVENEX (@SOLOVENEX_) October 28, 2026

Таким чином, під час міжнародної паузи Мендоса буде доступним лише на один товариський матч – проти Країни Басків 14 листопада.

Цього сезону Мендоса зіграв за Шахтар 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше президент турецького клубу заявив, що санкції проти російських клубів є несправедливими.