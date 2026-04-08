8-річний футболіст із академії Торіно загинув у ДТП

8-річний футболіст Ісмаель Пістіс, який займався у академії Торіно, загинув у ДТП.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Трагедія трапилася на Пасху (неділя, 5 квітня). Пістіс разом із батьком Марко їхали на мотоциклі по автостраді Турин – П'яченца неподалік від Турину, у них врізався автомобіль. Після удару вони втратили керування над мотоциклом і влетіли в огорожу.

Батько юного футболіста був госпіталізований із незначними травмами. Життя хлопчика врятувати не вдалося. Поліція наразі веде розслідування даного інциденту.

"Він був щасливою дитиною, яка постійно посміхалася, він був здатен щодня дарувати всім радість і безтурботність. Ісмаель завжди був ввічливий, охайний і поважний", – сказано в заяві Торіно.

Нагадаємо, напередодні у віці 80 років помер Мірча Луческу.