Ібрагімович представить Фонсеку головним тренером Мілана 13 червня

Італійський Мілан оголосить про призначення Паулу Фонсека на посаду головного тренера 13 червня.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, "россонері" запланували брифінг для медіа з оглядом наступного сезону. Планується, що португальця представить старший радник компанії власників Мілана Златан Ібрагімович.

Фонсека на цій посаді замінить Стефано Піолі, який достроково розірвав контракт з клубом. Італійський спеціаліст очолював "червоно-чорних" з жовтня 2019 року. В сезоні-2021/22 Мілан під його керівництвом став чемпіоном Італії та доходив до півфіналу Ліги чемпіонів (сезон-2022/23).

Нагадаємо, з 2016 до 2019 року Паулу тренував Шахтар. Також у нього вже був досвід роботи в Серії А. У 2019-2021 роках він працював з Ромою. Напередодні він покинув Лілль.



