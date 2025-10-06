Українська правда
Депай запізнився на збір Нідерландів через загублений паспорт

Олег Дідух — 6 жовтня 2025, 19:33
Мемфіс Депай
instagram

Іменитий форвард Корінтіанс Мемфіс Депай не зумів вчасно прибути на старт жовтневого збору національної команди Нідерландів.

Про це повідомляє ВВС.

Причини запізнення Депая незвична: він загубив свій паспорт. Форвард повинен був вилетіти з Бразилії в неділю ввечері. Проте форвард не знайшов свій паспорт, через що не міг здійснити поїздку.

Наразі Депай терміново виготовляє тимчасові документи для того, щоби змогти добратися в Європу. Очікується, що він прибуде в розташування збірної Нідерландів у вівторок, 7 жовтня.

Нагадаємо, у вересні Депай оформив дубль у матчі відбору до ЧС-2026 проти Литви та з 52 м’ячами став найкращим бомбардиром у історії збірної Нідерландів. У жовтні команда Рональда Кумана зіграє проти Мальти та Фінляндії (9 і 12 жовтня відповідно).

