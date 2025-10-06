Депай запізнився на збір Нідерландів через загублений паспорт

Іменитий форвард Корінтіанс Мемфіс Депай не зумів вчасно прибути на старт жовтневого збору національної команди Нідерландів.

Про це повідомляє ВВС.

Причини запізнення Депая незвична: він загубив свій паспорт. Форвард повинен був вилетіти з Бразилії в неділю ввечері. Проте форвард не знайшов свій паспорт, через що не міг здійснити поїздку.

Наразі Депай терміново виготовляє тимчасові документи для того, щоби змогти добратися в Європу. Очікується, що він прибуде в розташування збірної Нідерландів у вівторок, 7 жовтня.

Нагадаємо, у вересні Депай оформив дубль у матчі відбору до ЧС-2026 проти Литви та з 52 м’ячами став найкращим бомбардиром у історії збірної Нідерландів. У жовтні команда Рональда Кумана зіграє проти Мальти та Фінляндії (9 і 12 жовтня відповідно).