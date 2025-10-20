Депай влаштував гарячу сутичку у Бразилії після штовханини із суперником

У чемпіонаті Бразилії знову спалахнули емоції, і цього разу в центрі уваги опинився Мемфіс Депай. Під час матчу 29-го туру Серії А між Корінтіансом та Атлетіку Мінейру нідерландський зірковий нападник не стримав темперамент.

У другому таймі після жорсткої боротьби на фланзі Депай штовхнув захисника суперників Руана Трессолді, чим спровокував справжню міні-бійку.

Читайте також : Депай став найкращим асистентом в історії збірної Нідерландів

У відповідь футболіст Корінтіанса жбурнув у Мемфіса м’яч, після чого обидва гравці почали обмінюватися різкими словами просто на очах у судді.

Арбітр оперативно втрутився, розняв опонентів і обмежився попередженнями, хоча фанати вимагали жорсткіших санкцій.

Memphis Depay: he's just a kid 😭😭😭😭😭



pic.twitter.com/IIDGWCnKZT — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 19, 2025

Попри нервову кінцівку, Корінтіанс втримав перемогу 1:0, а момент із Депаєм став найгарячішою темою після фінального свистка.

Раніше повідомлялося, що легендарний бразилець, який виступав за ПСЖ та Челсі, відзначився шикарним голом у додатковий час ударом ножицями.