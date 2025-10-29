Перша ракетка світу підтвердив стосунки із колишньою дівчиною сина Міхаеля Шумахера
Італійський тенісист Яннік Сіннер офіційно підтвердив, що перебуває у стосунках із моделлю Лайлою Хасанович.
Це сталося після його перемоги на турнірі Vienna Open, де він здолав Александра Звєрєва з рахунком 3-6, 6-3, 7-5.
Після матчу 24-річний Сіннер звернувся до своєї команди, родини та коханої зі сцени:
"Дякую вам за підтримку, за розуміння і терпіння – часом це нелегко. Особлива подяка моїй дівчині, родині та друзям".
Лайла Хасанович під час фіналу сиділа на трибунах поруч із батьками Янніка.
До зустрічі з Сіннером Лайла мала тривалі стосунки з колишнім гонщиком Формули-1 Міком Шумахером, сином легендарного Міхаеля Шумахера. Пара розійшлася навесні після трьох років разом.
