Перша ракетка світу підтвердив стосунки із колишньою дівчиною сина Міхаеля Шумахера

Італійський тенісист Яннік Сіннер офіційно підтвердив, що перебуває у стосунках із моделлю Лайлою Хасанович.

Це сталося після його перемоги на турнірі Vienna Open, де він здолав Александра Звєрєва з рахунком 3-6, 6-3, 7-5.

Після матчу 24-річний Сіннер звернувся до своєї команди, родини та коханої зі сцени:

"Дякую вам за підтримку, за розуміння і терпіння – часом це нелегко. Особлива подяка моїй дівчині, родині та друзям".

Лайла Хасанович під час фіналу сиділа на трибунах поруч із батьками Янніка.

Jannik Sinner liebt die Ex von Mick Schumacher! Laila Hasanovic sorgt beim Erste Bank Open in Wien für Aufsehen. https://t.co/jnoZoG1ScJ pic.twitter.com/kY0CyPHaFQ — Kronen Zeitung (@krone_at) October 27, 2025

До зустрічі з Сіннером Лайла мала тривалі стосунки з колишнім гонщиком Формули-1 Міком Шумахером, сином легендарного Міхаеля Шумахера. Пара розійшлася навесні після трьох років разом.

