Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Розбили авто за 150 тисяч фунтів: зірка Тоттенгема став жертвою пограбування

Богдан Войченко — 20 січня 2026, 09:41
Розбили авто за 150 тисяч фунтів: зірка Тоттенгема став жертвою пограбування
Дестіні Удоджі
Instagram

Захисник Тоттенгема Дестіні Удоджі знову став жертвою злочину. 23-річний футболіст повідомив у соцмережах, що його автомобіль був пограбований і пошкоджений після матчу АПЛ проти Вест Гема.

Італієць опублікував відео в Snapchat, на якому видно, що заднє скло його Range Rover вартістю близько 150 тисяч фунтів повністю розбите. Усередині авто уламки скла, а також дивні предмети, зокрема дерев'яна вішалка та упаковка з водою.

Відео Удоджі підписав коротко і тривожно: "Так, надобраніч".

За інформацією британських ЗМІ, футболіст побачив розбите авто, коли повертався додому після лондонського дербі, в якому Тоттенгем поступився Вест Гему з рахунком 1:2.

Читайте також :
Один зі свідків смертельного ДТП за участю Джошуа вкрав телефон боксера

Нагадаємо, це не перший тривожний інцидент у житті Удоджі. Кілька місяців тому футболіст уже заявляв, що його нібито погрожували зброєю. Чергова атака лише посилила занепокоєння щодо безпеки футболістів АПЛ поза полем.

скандал Тоттенгем Дестіні Удоджі

скандал

Назвали "жебраком" і казали погані речі про матір: зірка Формули-1 невдалого пограв в CS2 з росіянами
Неадекватна поведінка росіянки: Путінцева танцями відсвяткувала перемогу у першому турі Australian Open
Чи перетнув м'яч лінію воріт? Скандальний момент вирішив долю серії пенальті в Бразилії
Зірвало дах: ексгравець збірної Німеччини побив свого одноклубника під час матчу
Турнір з боротьби у Грозному перетворився на масову бійку: спортсмени та глядачі влаштували побоїще

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік