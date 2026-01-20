Розбили авто за 150 тисяч фунтів: зірка Тоттенгема став жертвою пограбування

Захисник Тоттенгема Дестіні Удоджі знову став жертвою злочину. 23-річний футболіст повідомив у соцмережах, що його автомобіль був пограбований і пошкоджений після матчу АПЛ проти Вест Гема.

Італієць опублікував відео в Snapchat, на якому видно, що заднє скло його Range Rover вартістю близько 150 тисяч фунтів повністю розбите. Усередині авто – уламки скла, а також дивні предмети, зокрема дерев'яна вішалка та упаковка з водою.

Відео Удоджі підписав коротко і тривожно: "Так, надобраніч".

За інформацією британських ЗМІ, футболіст побачив розбите авто, коли повертався додому після лондонського дербі, в якому Тоттенгем поступився Вест Гему з рахунком 1:2.

Нагадаємо, це не перший тривожний інцидент у житті Удоджі. Кілька місяців тому футболіст уже заявляв, що його нібито погрожували зброєю. Чергова атака лише посилила занепокоєння щодо безпеки футболістів АПЛ поза полем.