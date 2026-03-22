УПЛ відпочиває: купина на футбольному полі вирішила долю матчу в Хорватії

У матчі чемпіонату Хорватії між Істрою 1961 та Вараждином стався один із найбільш курйозних моментів сезону. Героєм (або антигероєм) епізоду став газон.

На вирішальному ударі у виконанні Йосипа Радошевича м'яч несподівано підскочив прямо на 11-метровій позначці. У результаті траєкторія змінилася кардинально, а м'яч зрадницьки полетів у кут, а воротар опинився без жодних шансів.

Саме цей епізод приніс перемогу Істра 1961 з рахунком 2:1.

У соцмережах момент миттєво став вірусним, а фанати жартома порівнюють ситуацію з якістю полів в інших чемпіонатах.

Нагадаємо, після 27 турів Істра 1961 займає п'яте місце з 36 очками, тоді як Вараждин йде четвертим, маючи 37 балів.

