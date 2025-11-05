Захиснику Тоттенгема погрожували вогнепальною зброєю

Захиснику Тоттенгема та збірної Італії Дестіні Удоджі погрожували вогнепальною зброєю.

Про це повідомляє The Athletic.

Інцидент трапився 6 вересня поточного року в Лондоні. Удоджі погрожував 31-річний чоловік із пістолетом. Поліція заарештувала підозрюваного.

Згодом з’ясувалося, що, окрім Удоджі, цей чоловік погрожував ще одній людині. Заарештованого звинувачують в незаконному зберіганні зброї, вимаганні та водінні авто без водійських прав. Його випустили під заставу, розслідування триває.

Підозрюваний виявився футбольним агентом, який погрожував Удоджі через те, що італієць відмовлявся працювати з ним.

Напередодні Тоттенгем у матчі 4 туру Ліги чемпіонів удома розгромив Копенгаген із рахунком 4:0.