Легенду чилійського футболу заарештували за підозрою у зґвалтуванні

Колишнього півзахисника збірної Чилі Хорхе Вальдівію заарештували за підозрою у зґвалтуванні.

Про це повідомляє AP News.

В понеділок, 21 жовтня жінка звернулась у поліцію з заявою про сексуальне насильство з боку Вальдівії. Зранку наступного дня 40-річного футболіста заарештували.

За словами потерпілої, у неділю ввечері (20 жовтня) вони з Вальдівією провели час в одному з ресторанів Сантьяого, після чого був скоєний імовірний злочин.

Сам футболіст свою провину заперечує:

"Я не знаю мотивів цього вчинку, але я категорично заперечую, що вчиняв насильницькі дії по відношенню до когось", – сказав хавбек.

Свою кар’єру гравця Вальдівія завершив у 2022 році. У 2004 – 2017 роках провів 78 матчів і забив 7 голів за збірну Чилі.

Раніше у скандал зі зґвалтуванням потрапив зірковий Кіліан Мбаппе, якому загрожує до 10 років в'язниці у Швеції.