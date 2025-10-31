Українська правда
Салаха заманюють в Саудівську Аравію шаленими грошима

Олег Дідух — 31 жовтня 2025, 16:07
Салаха заманюють в Саудівську Аравію шаленими грошима
Мохамед Салах
Getty Images

Зірковий нападник Ліверпуля Мохамед Салах залишається об’єктом інтересу клубів із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє TBR Football.

За їхньою інформацією, на руках у Салаха є пропозиції від клубів із Саудівської Аравії з річною з зарплатою в 170 мільйонів євро (150 мільйонів фунтів) на рік. Більше заробляє лише Кріштіану Роналду в Аль-Насрі – 200 мільйонів євро на рік.

Окрім шаленої зарплати, Салаху також пропонують частки акцій клубу, а також статус посла туризму Саудівської Аравії.

Контракт Салаха із Ліверпулем діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 45 мільйонів євро. Минулого тижня він видалив усі згадки про Ліверпуль у соцмережах, що багато хто розцінив як натяк на майбутній відхід.

