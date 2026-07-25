Манчестер Сіті продовжив контракт із талановитим захисником

Центральний захисник збірної Узбекистану Абукодір Хусанов продовжив контракт із Манчестер Сіті.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Нова угода з 22-річним гравцем розрахована на п'ять років – до літа 2031 року. Трансферна вартість узбека наразі оцінюється в 50 мільйонів євро.

Хусанов виступає за Манчестер Сіті з січня 2025 року, коли перейшов із французького Ланса за 40 мільйонів євро. У минулому сезоні він провів 37 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Захисник відіграв усі три матчі збірної Узбекистану на чемпіонаті світу 2026 року.

Раніше повідомлялося про те, що зірковий півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі узгодив умови особистого контракту з мадридським Реалом.