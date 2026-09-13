Манчестер Юнайтед у більшості поступився в дербі Сіті, Брайтон розгромив Ковентрі в 4-му турі АПЛ

У неділю, 13 вересня, відбулись два поєдинки 4-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

У стартовій грі дня Брайтон на виїзді розгромив Ковентрі. Зустріч завершилася з рахунком 5:0.

"Альбатроси" відкрили рахунок у 1-му таймі, а потім подвоїли його на початку другої 45-хвилинки. Після цього господарі поля залишилися у меншості після вилучення Авонії.

Гості сповна використали цю перевагу і забили ще тричі у ворота суперника, на що той нічим не відповів.

Доля зустрічі вирішилася у другому таймі, коли на 60-й хвилині норвезький форвард "містян" Ерлінг Голанд скористався своїм моментом і вразив ворота суперників.

Цей забитий м'яч став для Голанда історичним — тепер в його активі 9 голів у рамках манчестерських дербі. Завдяки цьому результату він випередив легендарних нападників Вейна Руні та Серхіо Агуеро, які зупинилися на позначці у 8 голів.

Відзначимо, що на 23-й хвилині арбітр вилучив Філа Фодена за відмажку від Бруну Фернандеша.

Чемпіонат Англії – Прем'єр-ліга

4-й тур, 13 вересня

Ковентрі – Брайтон 0:5 (0:1)

Голи: 0:1 – 35 Костулас, 0:2 – 51 Ялькує, 0:3 – 70 Гросс (пен), 0:4 – 83 Данк, 0:5 – 90+4 Аярі

Вилучення: 53 – Авонії (Ковентрі)

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 60 Голанд

Вилучення: Фоден (23)

Напередодні український захисник Евертона Віталій Миколенко був визнаний найкращим гравцем матчу 4 туру Прем'єр-ліги проти Тоттенгема за версією АПЛ.