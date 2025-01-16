Колишній тренер Ювентуса та Мілана Массіміліано Аллегрі отримав пропозицію з Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, італійський фахівець може очолити Аль-Ахлі із Саудівської Аравії, за який виступають такі відомі гравці як Ріяд Марез і Франк Кессьє. Аллегрі може очолити Аль-Ахлі влітку поточного року, наразі з командою працює німець Маттіас Яйссле.

Раніше італієць отримав пропозицію очолити збірну Бельгії, проте сторони не зуміли досягти домовленості. Минулого тижня повідомлялося про те, що Аллегрі входить у шортлист претендентів на посаду головного тренера Роми, співпраця з якою може розпочатися влітку 2025 року.

57-річний італієць залишається без роботи з літа минулого року, коли він покинув Ювентус.