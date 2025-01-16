Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Аллегрі отримав пропозицію з Саудівської Аравії

Олег Дідух — 16 січня 2025, 18:25
Аллегрі отримав пропозицію з Саудівської Аравії
Массіміліано Аллегрі
Getty Images

Колишній тренер Ювентуса та Мілана Массіміліано Аллегрі отримав пропозицію з Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, італійський фахівець може очолити Аль-Ахлі із Саудівської Аравії, за який виступають такі відомі гравці як Ріяд Марез і Франк Кессьє. Аллегрі може очолити Аль-Ахлі влітку поточного року, наразі з командою працює німець Маттіас Яйссле.

Раніше італієць отримав пропозицію очолити збірну Бельгії, проте сторони не зуміли досягти домовленості. Минулого тижня повідомлялося про те, що Аллегрі входить у шортлист претендентів на посаду головного тренера Роми, співпраця з якою може розпочатися влітку 2025 року.

57-річний італієць залишається без роботи з літа минулого року, коли він покинув Ювентус.

Аль-Ахлі Массіміліано Аллегрі

Массіміліано Аллегрі

Рома шукає нового тренера: хто може очолити клуб Довбика
Рома назвала трьох кандидатів, які можуть змінити Раньєрі на посаді тренера з нового сезону
Мілан визначився з кандидатами на заміну Фонсеці
Екстренер Ювентуса претендує на роботу в АПЛ
Манчестер Сіті підшукав трьох кандидатів на заміну Гвардіолі

Останні новини