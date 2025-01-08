Рома шукає нового тренера: хто може очолити клуб Довбика

Італійська Рома, за яку виступає український нападник Артем Довбик, продовжує перебувати у пошуках головного тренера.

Про це повідомляє Tuttosport.

Зазначається, що головним кандидатом на те, щоб очолити клуб з початку наступного сезону є наставник збірної Туреччини Вінченцо Монтелла.

Також на цю посаду розглядаються Массіміліано Аллегрі (без клубу), Карло Анчелотті (Реал Мадрид) та Джан П'єро Гасперіні (Аталанта).

Зараз Рому очолює Клаудіо Раньєрі. Він, за інформацією джерела, залишиться на своїй посаді до кінця сезону, а влітку отримає керівну посаду в структурі клубу.

Рома наразі йде на десятій позиції у турнірній таблиці Серії А. 12 грудня команда Раньєрі зіграє на виїзді проти Болоньї.