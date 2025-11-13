Зірка збірної Нігерії поскаржився на жахливі умові проживання в готелі перед матч відбору на ЧС-2026
Півзахисник збірної Нігерії Алекс Івобі викликав хвилю обговорень у соцмережах після свого відео з готельного номера в Марокко.
Футболіст показав, який "панорамний" вид відкривається з його вікна напередодні важливого матчу плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 проти Габону.
Попри те, що команда зупинилася в одному з престижних чотиризіркових готелів Рабата, пейзаж виявився зовсім не розкішним – Івобі зняв старі квартали, вологі вулиці та доволі похмурий краєвид, що одразу стало приводом для жартів фанатів.
Втім, розташування готелю має й свої переваги – він знаходиться зовсім поруч зі стадіоном, де 13 листопада о 18:00 збірна Нігерії проведе вирішальний матч проти Габону. Переможець цієї зустрічі вийде до фіналу плей-оф кваліфікації ЧС-2026.
