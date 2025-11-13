Зірка збірної Нігерії поскаржився на жахливі умові проживання в готелі перед матч відбору на ЧС-2026

Півзахисник збірної Нігерії Алекс Івобі викликав хвилю обговорень у соцмережах після свого відео з готельного номера в Марокко.

Футболіст показав, який "панорамний" вид відкривається з його вікна напередодні важливого матчу плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 проти Габону.

Попри те, що команда зупинилася в одному з престижних чотиризіркових готелів Рабата, пейзаж виявився зовсім не розкішним – Івобі зняв старі квартали, вологі вулиці та доволі похмурий краєвид, що одразу стало приводом для жартів фанатів.

Alex Iwobi shared the conditions outside his hotel room in Morocco ahead of Nigeria’s World Cup playoff match. pic.twitter.com/V80r3XIhEY — ESPN Africa (@ESPNAfrica) November 10, 2025

Втім, розташування готелю має й свої переваги – він знаходиться зовсім поруч зі стадіоном, де 13 листопада о 18:00 збірна Нігерії проведе вирішальний матч проти Габону. Переможець цієї зустрічі вийде до фіналу плей-оф кваліфікації ЧС-2026.

