Лайнсмен під водоспадом: в Англії суддя потрапив під справжню зливу через протікаючий дах стадіону

Неймовірний епізод трапився під час матчу Vertu Trophy між Стокпортом і Віганом. Через сильну зливу поєдинок зрештою довелося призупинити, але до цього моменту один лайнсмен встиг стати головним героєм соцмереж.

Через протікаючий дах на стадіоні Edgeley Park вода ринула просто на край поля і утворився справжній водоспад. А нещасному асистенту арбітра довелося виконувати свою роботу просто під цією зливою.

На відео, яке швидко розлетілося мережею, видно, як суддя намагається оббігти потік, але зрештою змиряється і йде просто під водоспад, щоб не відставати від гри.

Глядачі на трибунах вибухнули сміхом щоразу, коли "мокрий герой" змушений був знову пройти крізь стіну води.

У результаті матч довелося зупинити через непридатне поле, але саме лайнсмен став головним мемом вечора, адже фанати назвали його "найстійкішим суддею Англії".

