Проміняв ЛЧ на шаурму: відомий турецький футболіст завершив кар'єру заради бізнесу з братом

Богдан Войченко — 3 листопада 2025, 16:06
Колишній гравець Бешикташа та учасник матчів Ліги чемпіонів Оркан Чінар на 29-му році життя вирішив поставити крапку у футбольній кар’єрі, і розпочати зовсім новий етап.

Турецький ексвінгер відкрив власну донерну в місті Бурса, у районі Інегьоль, разом зі своїм братом. Фото з його закладу швидко розлетілося мережею після того, як один із клієнтів опублікував знімок, на якому колишній футболіст подає відвідувачам страви.

Фани, які ще пам’ятають Чинара у формі Бешикташа, не могли повірити своїм очам, адже свого часу він вважався одним із найперспективніших гравців Туреччини.

Нагадаємо, Оркан приєднався до стамбульського клубу у 2017 році та навіть встиг дебютувати в Лізі чемпіонів під керівництвом Шенола Гюнеша. 

Однак очікуваного прориву не сталося – кар’єра поступово згасала, і останньою командою Чинара був Аданаспор. Загалом за він провів 229 матчів, забив 31 гол і віддав 20 асистів.

Раніше повідомлялося, що колишні зірки біатлону Йоганнес і Тарей Бо, які навесні завершили кар'єру, працюють над власною серією лижеролерів.

