Проміняв ЛЧ на шаурму: відомий турецький футболіст завершив кар'єру заради бізнесу з братом

Колишній гравець Бешикташа та учасник матчів Ліги чемпіонів Оркан Чінар на 29-му році життя вирішив поставити крапку у футбольній кар’єрі, і розпочати зовсім новий етап.

Турецький ексвінгер відкрив власну донерну в місті Бурса, у районі Інегьоль, разом зі своїм братом. Фото з його закладу швидко розлетілося мережею після того, як один із клієнтів опублікував знімок, на якому колишній футболіст подає відвідувачам страви.

Beşiktaş formasıyla daha önce Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Orkan Çınar, 29 yaşında emekliye ayrılıp Bursa'da dönerci dükkanı açtı. pic.twitter.com/TLcuVsbsqp — Aykırı (@aykiricomtr) October 31, 2025

Фани, які ще пам’ятають Чинара у формі Бешикташа, не могли повірити своїм очам, адже свого часу він вважався одним із найперспективніших гравців Туреччини.

Нагадаємо, Оркан приєднався до стамбульського клубу у 2017 році та навіть встиг дебютувати в Лізі чемпіонів під керівництвом Шенола Гюнеша.

Однак очікуваного прориву не сталося – кар’єра поступово згасала, і останньою командою Чинара був Аданаспор. Загалом за він провів 229 матчів, забив 31 гол і віддав 20 асистів.

