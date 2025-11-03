Проміняв ЛЧ на шаурму: відомий турецький футболіст завершив кар'єру заради бізнесу з братом
Колишній гравець Бешикташа та учасник матчів Ліги чемпіонів Оркан Чінар на 29-му році життя вирішив поставити крапку у футбольній кар’єрі, і розпочати зовсім новий етап.
Турецький ексвінгер відкрив власну донерну в місті Бурса, у районі Інегьоль, разом зі своїм братом. Фото з його закладу швидко розлетілося мережею після того, як один із клієнтів опублікував знімок, на якому колишній футболіст подає відвідувачам страви.
Фани, які ще пам’ятають Чинара у формі Бешикташа, не могли повірити своїм очам, адже свого часу він вважався одним із найперспективніших гравців Туреччини.
Нагадаємо, Оркан приєднався до стамбульського клубу у 2017 році та навіть встиг дебютувати в Лізі чемпіонів під керівництвом Шенола Гюнеша.
Однак очікуваного прориву не сталося – кар’єра поступово згасала, і останньою командою Чинара був Аданаспор. Загалом за він провів 229 матчів, забив 31 гол і віддав 20 асистів.
