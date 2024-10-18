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Ексзірка Роми завершив кар’єру в 34 роки

Олег Дідух — 18 жовтня, 18:12
Ексзірка Роми завершив кар’єру в 34 роки
Кевін Стротман
ФК Дженоа

Відомий нідерландський півзахисник Кевін Стротман оголосив про завершення кар’єри у віці 34 років.

Про це повідомив сам футболіст на своїй сторінці в Instagram.

Останнім клубом у кар’єрі Стротмана був Дженоа, за який він виступав у 2022 – 2024 роках. Влітку хавбек покинув італійський клуб на правах вільного агента.

Стротман найбільше відомий по виступах за Рому в 2013 – 2018 роках. Також захищав кольори роттердамської Спарти, Утрехта, ПСВ Ейндховен, Марселя та Кальярі.

У період з 2011 по 2019 рік провів 46 матчів і забив 3 голи за збірну Нідерландів. Він був у заявці команди на Євро-2012, проте на полях України та Польщі на поле жодного разу не з’явився.

Вчора про завершення кар’єри оголосив український голкіпер Євген Паст.

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